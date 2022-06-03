Київський фунікулер закрили на плановий ремонт

Київський фунікулер після завершення робіт із консервації вестибюля закривається на плановий ремонт. Про це повідомляє﻿ КМДА.

"Столичний фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів: вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути" , - йдеться в повідомленні.

Питання консервації пам’ятки вдалось вирішити завдяки волонтерам. Вітражі верхньої станції закрили 12 дерев’яними щитами, укріпили вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи провели і на нижній станції, зазначають у КМДА.

Нині підйомник має пройти плановий щорічний ремонт, аби за першої нагоди відкритися для відвідувачів.