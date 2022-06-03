У Запорізькій ОВА прокоментували вибухи в порту Бердянська

Влада Запорізької області прокоментувала інформацію про вчорашні вибухи в порту окупованого Бердянська, повідомляє Новое время.

"Причини їх походження достовірно невідомі, ймовірно, окупанти не дотримуються заходів безпеки при розвантаженні вибухонебезпечних предметів" , — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.

Напередодні у соцмережах з’явилися повідомлення про сильний вибух у тимчасово окупованому Бердянську.

Бердянська міська рада повідомила, що за день в окупованому Бердянську прогриміло понад 10 вибухів, які були чутні у різних районах.

Жителів міста закликали бути обережними, тому що у Бердянську немає централізованої системи сигналів тривоги.

Міська рада також зазначила, що у Бердянську досі немає зв’язку. Така ситуація склалася на тлі масового перекидання військ окупантів територією міста та в порту.