Андрющенко: в окупованому Маріуполі люди стоять у чергах за водою

В окупованому Маріуполі люди із самого ранку змушені стояти в черзі за водою, яка майже не придатна для вживання. Про це повідомив радник міста Петро Андрющенко.

"Ранок Маріуполь зустрічає чергами за питною водою. Яка майже не придатна для вживання без кип'ятіння" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що кип'ятити воду складніше, оскільки маріупольці змушені готувати їжу виключно на багатті.