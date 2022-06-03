Польща звела вже 120 км паркану на кордоні з Білоруссю

Польща збудувала вже 120 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю, який вона вирішила спорудити через міграційний шантаж Лукашенка, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсик.

"Ми вже добудували 120 км паркану на кордоні з Білоруссю. Як ми і припускали, будівельні роботи мають завершитися до кінця місяця!" , – повідомив він у Twitter.

Mamy już wykonane 120 km zapory na granicy z Białorusią. Tak, jak zakładaliśmy, prace budowlane powinny zakończyć się do końca miesiąca!#Zapora#StrazGraniczna pic.twitter.com/WcYd214irw — Maciej Wąsik ???????? (@WasikMaciej) June 2, 2022

Будівництво паркану на кордоні з Білоруссю Польща розпочала у січні 2022 року після кількамісячної міграційної кризи, спричиненої Мінськом.

Згідно з планами, паркан мають звести на 186 км кордону, а його будівництво розділено на чотири ділянки для того, щоб скоротити терміни. Будівельні роботи на всіх ділянках проводяться паралельно.

Висота паркану - понад 5 м. Вгорі він увінчаний завитками з колючого дроту. Будівництво коштує $394 млн.