Польща звела вже 120 км паркану на кордоні з Білоруссю
Польща збудувала вже 120 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю, який вона вирішила спорудити через міграційний шантаж Лукашенка, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсик.
"Ми вже добудували 120 км паркану на кордоні з Білоруссю. Як ми і припускали, будівельні роботи мають завершитися до кінця місяця!", – повідомив він у Twitter.
Будівництво паркану на кордоні з Білоруссю Польща розпочала у січні 2022 року після кількамісячної міграційної кризи, спричиненої Мінськом.
Згідно з планами, паркан мають звести на 186 км кордону, а його будівництво розділено на чотири ділянки для того, щоб скоротити терміни. Будівельні роботи на всіх ділянках проводяться паралельно.
Висота паркану - понад 5 м. Вгорі він увінчаний завитками з колючого дроту. Будівництво коштує $394 млн.