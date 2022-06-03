Моравецький: відсутність поразки РФ за 100 днів – її часткова перемога

Те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у гостьовій статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Європейська правда.

"Сто днів слави України – це водночас сто днів великої невизначеності. Кожен день українці повинні запитувати себе, чи можуть вони справді розраховувати на вільну та демократичну Європу" , - зазначив у статті Моравецький.

Він підкреслив, що за 100 днів війни було багато символічних жестів і багато європейських політиків відвідали Київ.

"Проте війна триває. Навіть якщо Україна зберегла Київ і Харків та завадила Путіну досягти своїх стратегічних цілей: Росію не можна вважати такою, що програла. При цьому той факт, що Росія ще не програла, слід розцінювати як її часткову перемогу" , - вважає польський прем’єр.

За словами Моравецького, це не звичайна війна, агресія Росії проти України - "це жах, який викликає всіх демонів 20 століття".

"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму" , - зазначив глава польського уряду.

Водночас, на думку Моравецького, страждання України "все ще оточує стіна байдужості".