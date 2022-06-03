ГУР: окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС

На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки МО України.

Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу, зазначає ГУР.

"Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони" , - йдеться в повідомленні.

Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що неможливо.