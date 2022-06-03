МЗС Польщі: Фінляндію і Швецію не зможуть прийняти в НАТО в червні

МЗС Польщі: Фінляндію і Швецію не зможуть прийняти в НАТО в червні

НАТО не зможе прийняти Фінляндію і Швецію в альянс на майбутньому саміті в червні. Цей процес може затягнутися на кілька місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

"Коли мова йде про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - сказав він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

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