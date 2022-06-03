НБУ: в Україні працює 80% відділень системно важливих банків

В Україні станом на початок червня працює 80% відділень системно важливих банків, повідомляє Укрінформ.

Про це на спільному прес-брифінгу Національного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сказав заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

"Станом на 1 червня по країні працює загалом 80% відділень системно важливих банків. Ряд відділень системно важливих банків продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії", - сказав Матузка.

За його словами, у Харківській області працюють 128 відділень системно-важливих банків, у тому числі в обласному центрі 84 відділення.

"Вони надають повний спектр послуг бізнесу та населення", - зазначив Матузка.

Як повідомлялося, через формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни збитки банківського сектора в I кварталі 2022 року склали 160 млн грн.