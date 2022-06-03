На 100-й день повномасштабної війни РФ проти України президент Володимир Зеленський звернувся до українців з Банкової. Відеозвернення опубліковано на сторінці глави держави.

"Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем’єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже сто днів. Перемога за нами. Слава Україні!" – сказав Зеленський.