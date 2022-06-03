Euractiv: віцепрем’єр Болгарії вибачилась перед біженцями з України

Віцепрем'єрка Болгарії Каліна Константинова вибачилася перед українськими біженцями в країні після того, як у понеділок оголосила про згортання урядової житлової програми з їхнього розміщення. Про це, з посиланням ﻿на Euractiv, повідомляє Європейська правда.

У відеозверненні в понеділок 30 травня Константинова назвала українських біженців "вередливими".

У Болгарії перебуває близько 100 тисяч українських біженців. У вівторок, 31 травня, у зв'язку з початком літнього туристичного сезону завершилася програма їх розміщення в готелях уздовж узбережжя.

Щоб продовжити проживання біженців, держава надала їм житло глибше у країні, але інтерес до переселення був настільки низьким, що Константинова оголосила, що припиняє програму, але потім сказала, що продовжить її.

Константинову розкритикували багато неурядових організацій за те, що держава не надала українцям інформацію про їхнє розміщення, тому вони й відмовилися співпрацювати.

"Я хочу вибачитись перед тими громадянами Болгарії та України, яких мої слова зачепили. Це не було моєю метою" , - заявила Константинова під час парламентських слухань.

Вона сказала, що найголовніше і найскладніше, чого вони досягли, це те, що десятки тисяч людей отримали дах над головою.

"Ми зіштовхнулися із викликом, з яким Болгарія ніколи не стикалася… Правда в тому, що Болгарія надала найкращий та якісний догляд українським біженцям. Скрізь, у будь-якій іншій країні, вони - у наметових містечках. Ось цей ковток свіжого повітря, який ми дали їм під час готельної програми, окрім надання найкращого в Європі якісного догляду, ще й допоміг їхній інтеграції" , - заявила Константинова.

Вона сказала депутатам від колишньої правлячої партії ГЕРБ, що "не хоче від них гуманітарних уроків", підкресливши, що біженці "роками жили в набагато гірших умовах" під час їхнього правління.

Понад 4000 українців уже знайшли роботу в Болгарії, 300 українських дітей відвідують школу, ще 1500 подали документи на новий навчальний рік.