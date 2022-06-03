Гаагский суд: собраны уже тысячи доказательств военных преступлений РФ

Офис прокурора Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, начавший расследование военных преступлений в Украине, собирает их через специальную платформу - собраны уже тысячи доказательств. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан, повідомляє Укрінформ.

"Существует защищенный портал. Нам нужны разные средства, чтобы связаться с любой стороной конфликта, имеющей соответствующую информацию. И если мы это получим, то сможем проанализировать и посмотреть, какая картина получится. Судебные разбирательства должны найти истину, переходя от импрессионистических картин к изображениям высокой четкости, а затем представить их в судах. И тогда судьи проделают свою работу, чтобы решить, на что конкретно указывают доказательства", – сказал он.

Хан также отметил, что эта платформа предназначена для того, чтобы помочь Офису прокурора собрать всю возможную информацию и доказательства, касающиеся расследований.

По его словам, уже собраны тысячи доказательств, и такой метод очень важен с точки зрения установления контактов с жертвами и свидетелями, независимо от того, находятся они в Украине или за ее пределами.

Таким образом, каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских атак на больницы, школы, жилые дома, может об этом написать на любом языке, ведь потом будет сделан перевод.