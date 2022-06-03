Канцлер: Австрія допомагає Україні касками та бронежилетами

Австрія допомагає Україні захисними шоломами та бронежилетами у рамках Європейського фонду миру ЄС, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив журналістами федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час передачі Україні автомобілів медичної допомоги у п’ятницю у Відні.

"Ми беремо участь в рамках Євросоюзу у підтримці України за допомогою Європейського фонду миру. З одного боку, це відбувається шляхом надання зброї та боєприпасів. Наразі виділено вже 2 млрд євро. Ми – нейтральна країна, зброєю та боєприпасами ми не можемо. Але австрійський внесок - захисні шоломи та каски" , - заявив канцлер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства про можливу допомогу Україні захисним обладнанням.

Глава австрійського уряду наголосив, що Австрія продовжує стояти на стороні Україні і прагне надавати їй також практичну допомогу у межах своїх можливостей, окрім заяв про солідарність.