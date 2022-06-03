Стефанчук закликав Шольца дати Україні більше озброєнь

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні та закликав його збільшити військову підтримку Києва. Про це, з посиланням на Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard" , - сказав Стефанчук.

Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений" , - наголосив Стефанчук.

У межах візиту до Берліна голова Верховної Ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.