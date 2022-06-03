За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 55 тисяч родин у двох областях

Минулої доби енергетики повернули світло для майже 55 тисяч сімей у 33 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють у ДПЕК.

"2 червня енергетикам вдалося подати світло у 27 населених пунктів Області. За добу знову зі світлом будинок 49 865 сімей у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах" , - повідомили у компанії.

Без світла залишається 331 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Ситуація в регіоні, особливо на півночі, ускладнюється, що призводить до дедалі більших пошкоджень обладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають дозволу від Збройних сил України, щоб проводити ремонти" , - зазначають у компанії.

Також 2 червня енергетики усували пошкодження мереж внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. За пошкодження електроліній внаслідок ворожого обстрілу сталося відключення електроенергії у 6 населених пунктах у Криворізькому районі. Аварійні бригади оперативно повернули світло у 5050 будинків.