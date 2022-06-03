Мінінфраструктури: в Україні зруйновано 11 аеропортів та 21 залізничний вокзал

З початку війни 24 лютого російські війська зруйнували в Україні 11 аеропортів, 21 залізничний вокзал та захопили чотири порти, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

"За 100 днів активних бойових дій на території країни пошкоджено або повністю зруйновано тисячі кілометрів автошляхів, 7 тисяч км залізничних колій, 302 автомобільні та 49 залізничних мостів, 11 аеропортів і 21 залізничний вокзал, при цьому захоплено чотири морські порти" , - потонули у відомстві.

Крім того, щонайменше 300 тисяч людей залишилися без житла.

У міністерстві наголосили, що переходять "в інфраструктурний контрнаступ", як і захисники на передовій. Наразі розчищено сотні кілометрів доріг та відремонтовано сотні кілометрів колій, забезпечено проїзд 39 штучними спорудами.