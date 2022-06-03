Посол України заявив, що Туреччина купує у РФ вкрадене українське зерно

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно, повідомляє Економічна правда.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави МЗС Росії до Туреччини 8 червня.

За його словами, на зустрічі з Лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування "коридора безпеки" для постачання української пшениці через Чорне море.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.