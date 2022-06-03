Міненергетики: в Україні збудують 9 нових атомних енергоблоків

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовилися про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

2 червня президент "Енергоатому" Петро Котін та президент та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями.

За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, домовленості стануть черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України, її безвуглецевого майбутнього.

Згідно з угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуються за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими в галузі експлуатаційних характеристик та можливістю працювати в режимі маневрування.

Також було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів поставок американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків та тих, що будуть збудовані в Україні в рамках співпраці.

Паливо поставлятиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції.

При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного із відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом".

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

Наразі в енергосистемі України 15 діючих атомних енергоблоків на чотирьох АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива.