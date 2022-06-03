100 днів війни: МЗС назвало головні завдання для перемоги України

МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити максимальний санкційний тиск на Росію, надати необхідне озброєння та статус кандидата на вступ до ЄС у 100-ий день повномасштабного вторгнення Росії.﻿ Про це, посилаючись на коментар міністерства, повідомляє Європейська правда.

У відомстві зазначили: щоб зупинити злочини Росії проти українського народу, руйнування української економіки та шантаж всього світу голодом послідовна підтримка України повинна продовжуватися і надалі.

"Допомога нашій державі сьогодні – це найкраща інвестиція у мир та сталий розвиток усього людства. Головні засади для перемоги України залишаються незмінними: максимальний санкційний тиск, постачання необхідного озброєння та надання статусу кандидата на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС" , - ідеться в заяві МЗС.

Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися, підкреслили у міністерстві.

"Путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів" , - ідеться в заяві.

Крім того, МЗС України закликало міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України.