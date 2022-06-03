Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять проекти законів.
Мораторій на підвищення тарифів
Проект закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.
Зокрема пропонується встановити, що:
- тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.
Джерела коштів
Законопроектом №7429 пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК "Нафтогаз України", який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами.
Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
Раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.