Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже у ВР

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять проекти законів.

Мораторій на підвищення тарифів

Проект закону №7427﻿ стосується мораторію на підвищення тарифів.

Зокрема пропонується встановити, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Джерела коштів

Законопроектом №7429﻿ пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК "Нафтогаз України", який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами.

Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.