Геращенко: журналісту Невзорову надано українське громадянство

Журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України, за визначні заслуги перед країною. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Дякую, Олександре та Лідіє, за Вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну, та правдиву оцінку реальної ситуації", – прокоментував цю новину Геращенко.

Він нагадав, що 23 березня слідчий комітет РФ порушив справу проти Олександра Невзорова за дискредитацію збройних сил РФ. За те, що він чесно розповів народу Росії про варварську бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

Сам Невзоров відреагував на надане громадянство із вдячністю, ще раз пояснивши свою політичну позицію.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і є жертва злочину. Є вбивця і є той, кого він убиває, або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві чи рятувати його жертву", – написав Невзоров на своєму Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що "якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя" , ні безлічі інших смертей, "у які ще обійдеться витівка збожеволілого диктатора" .