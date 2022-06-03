Єврокомісія пояснила, як працюватиме ембарго на російську нафту

Країни ЄС, які не мають доступу до альтернативних шляхів постачання енергоресурсів та отримали тимчасові виключення з ембарго на постачання російської нафти до ЄС, не зможуть перепродувати її іншим країнам ЄС або третім країнам, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у роз'ясненні Європейської комісії з імплементації шостого пакету санкцій, який Рада ЄС ухвалила сьогодні, 3 червня, проти Росії у зв'язку з брудною та неспровокованою агресією кремля проти України.

«Країни-члени ЄС, які мають особливу залежність від російської трубопровідної нафти, можуть скористатися тимчасовими винятками та продовжувати отримувати сиру нафту через трубопроводи, перш ніж Європейська комісія не ухвалить іншого рішення. Водночас країни-члени, які скористаються такими винятками, не зможуть перепродувати таку сиру нафту чи бензинові продукти в інші країни-члени або для третіх країн», - йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія нагадує, що у 2021 році ЄС імпортував із Росії сирої нафти на 48 млрд євро та ще на 23 млрд євро – бензинових продуктів нафтової переробки. Введені 3 червня санкції проти Росії, зокрема, ембарго на імпорт у ЄС російської нафти, забороняє 90% таких постачань із Росії. Це ембарго набуває чинності негайно. Водночас для того, щоб не дестабілізувати світовий ринок, відмова від російської сирої нафти, що доставляється морським транспортом, буде здійснена протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – протягом 8 місяців.

Через специфічне географічне розташування спеціальні винятки з ембарго до кінця 2024 року передбачені також для Болгарії, яка буде здатна продовжувати в цей час отримувати російську нафту на нафтопродукти морським шляхом, і для Хорватії, яка отримала право на поставку російського газойлю до кінця 2023 року. використання у власних нафтопереробних підприємствах.

«Після перехідного періоду у 6 місяців операторам ЄС буде заборонено страхувати та фінансувати транспортування нафти до третіх країн, зокрема, морським шляхом. Це значно ускладнить для Росії можливість продовження експорту сирої нафти та нафтопродуктів у решту світу, оскільки оператори ЄС є важливими постачальниками таких послуг», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Крім того, як зазначає Єврокомісія, країни-члени погодили послідовний курс на остаточне порятунок від російських енергоносіїв, включаючи вугілля, нафту та газ, і розглядають такий крок як нагальне завдання. Для внесення відповідних змін до енергетичного балансу ЄС та окремих європейських країн, 18 травня 2022 року Європейська комісія прийняла план енергетичної трансформації REPowerEU Plan, яка дозволить позбутися залежності від російського енергетичного імпорту та передбачає масивні інвестиції у розвиток відновлюваної енергетики, що необхідно для досягнення у боротьбі з глобальним потеплінням.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "небезпечним прецедентом" виняток у рамках шостого пакету санкцій ЄС для країн, які отримують російську нафту нафтопроводом "Дружба". Такі винятки країни ЄС узгодили під тиском Угорщини, разом із якою російську нафту продовжать отримувати Чеська Республіка та Словаччина.