У Латвії виявили перший випадок віспи мавп

У Латвії офіційно підтвердили перший випадок зараження мавпячою віспою. Про це, з посиланням на Delfi, повідомляє Корреспондент.

"Центр контролю та профілактики захворюваності Латвії проводить епідеміологічне розслідування у зв'язку з першим підтвердженим випадком віспи мавп. Центр опитує хворого і проводить усі необхідні заходи" , – йдеться у повідомленні. ﻿

Вказано, що хворий – чоловік вікової групи до 50 років, він заразився за кордоном. Хвороба протікає легко, пацієнт перебуває під наглядом лікаря.

Цього тижня повідомлялося, що у світі зафіксовано 171 підтверджений випадок віспи мавп та 87 підозрілих. Усього під наглядом 258 випадків у 23 країнах.

Також у Нігерії заявили про випадок смерті від віспи мавп. Помер 40-річний пацієнт. Він мав супутнє захворювання.