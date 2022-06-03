Посол США назвала основні виклики в роботі в Україні

Посол США Бріджит Брінк вважає основними викликами в роботі в Україні розв’язану Росією війну та зміцнення демократії. Про це Брінк заявила в інтерв’ю під час національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Виклик номер один зараз – це війна (Росії проти України – ред). Але, як я розумію, народ та влада України хочуть врешті бути інтегрованими в Європу та інституції євроатлантичної спільноти. Тому другий виклик - це питання, які стосуються боротьби з корупцією, підтримки верховенства права та інших речей, які мають на меті зміцнення вашої демократії» , - сказала Брінк.

Вона додала, що США вже тривалий час підтримують зусилля України в цьому напрямку і продовжуватимуть робити це надалі.