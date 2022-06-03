CIT: генерала Дворнікова усунули від командування армією РФ в Україні
Російський генерал Олександр Дворніков більше не командує угрупуванням військ РФ в Україні. Про це, посилаючись на розслідувачів Conflict Intelligence Team, повідомляє Новое время.
Більше тижня тому команда CIT від джерел серед солдатів дізналася, що замість Дворнікова операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко, колишній командувач Східного військового округу, а нині – заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи.
"По суті, це такий головний політрук всієї Русі, головний замполіт", — говорить член команди розслідувачів Руслан Левієв.
Левієв зазначив, що не знає причин усунення Дворнікова і не може стверджувати, що це стало результатом якихось недоробок Дворнікова.
За його словами, можливо, це просто
"ротаційний процес, який ми бачили в Сирії".
Раніше видання NYT повідомило, що є сумніви щодо того, чи продовжує відповідати за війну Росії проти України Дворніков, оскільки останні два тижні його не бачили.
Останнім часом з’явилася інформація, що управління війною в Україні взяв на себе особисто Володимир Путін.