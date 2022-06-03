The Guardian: Британія прийняла менше біженців з України, ніж більшість країн Європи

Великобританія та Франція прийняли найменше українських біженців на душу населення серед європейських країн. Результати аналізу офіційних даних опублікував The Guardian, повідомляє Вести.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, 7 млн. українців евакуювалися до Європи з 24 лютого.

Станом на 29 травня до Великої Британії прибуло 65,7 тис. осіб, що еквівалентно 10 біженцям на 10 тис. населення. У Німеччину прибуло 720 тис. осіб, що становить 87 біженців на 10 тис. населення, причому населення Німеччини та Великобританії приблизно рівні.

Франція є єдиною європейською країною з аналогічним Великобританії показником: на 25 травня до країни прибуло 57,5 тис. осіб, або 9 біженців на 10 тис. населення.

При цьому країни, набагато менші за чисельністю населення, як Австрія, Чехія та Болгарія, прийняли набагато більше біженців як в абсолютному, так і в відносному вираженні.

Ще більше біженців на душу населення – у країнах, що межують із Україною. Рекордні показники у Польщі – 957 біженців на 10 тис. населення.