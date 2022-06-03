Валютний ринок в умовах війни: день 100-й

У п'ятницю 3 червня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, в середу 1 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 106,54 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 181,70 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,19 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 1 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 60,4 млн доларів: на 210,4 млн доларів було подано заявок на покупку та на 150 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 31,4312 гривень, а продають по 31,7455 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 3 червня зріс більш ніж у 2 рази і склав 99982,24 млн. гривень. Це сталося внаслідок того, що банки повернули всі кошти, розміщені раніше на депозитних сертифікатах у Національному банку, в очікуванні підвищення ставок за ними після вчорашнього підвищення облікової ставки НБУ.

На готівковому валютному ринку - чергове зниження цінника на продаж долара . На даний момент готівкового «американця» у столиці продають по 35,55-35,60 гривень (нагадаємо, вчора водночас його продавали по 36,00-36,10 гривень). Дешевшати долар почав учора, відразу після повідомлення про різке підвищення облікової ставки Національним банком. У Дніпрі долар по обіді продають по 35,70-35,80 гривень, у Запоріжжі – по 35,90, а у Харкові – по 36,00 гривень.

Євро на FOREX сьогодні спробував продовжити вчорашнє зростання і навіть піднялося до позначки 1,0764 долара, після чого розвернувся і знову почав падати. Готівковий євро трохи подешевшав порівняно із вчорашнім днем. Якщо вчора київські оптові обмінні пункти продавали його 38,60-38,65 гривень, то сьогодні – вже 38,20-38,40 гривень. Через зростання на FOREX євро подешевшало не так сильно, як готівковий долар.

Ціна біткоїну продовжує здійснювати різкі коливання вгору-вниз. Сьогодні вночі вона спочатку виросла до $30 699 за монету, а потім пішла вниз. На момент написання статті біткоїн встиг подешевшати майже на $1000 і демонструє можливість опуститися ще нижче. Нагадаємо, увечері 1 червня біткоїн короткостроково падав до $29300 за 1BTC.