Міноборони: на Сєверодонецькому напрямку ЗСУ вигнали окупантів із двох сіл

На Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині Збройні Сили України змусили російських окупантів відійти від двох населених пунктів. Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє прес-служба Міноборони.

"На Харківському напрямку ворожі війська намагаються утримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування наших сил до Державного кордону. Щоб знизити бойовий потенціал наших підрозділів, противник за підтримки армійської авіації завдавав вогневих нальотів артилерією майже по всій лінії зіткнення і в глибині оборони наших військ, У тому числі в районах н﻿﻿. п. Старий Салтов, Кутузівка, Російські Тишки, Черкаські Тишки, Циркуни, Російська Лозова, Слатине та Дементіївка", - доповів Мотузяник.

Також він повідомив, що на Слов'янському напрямі українські захисники успішно відбивають штурмові дії російських окупантів у районах с. Долина та Богородичне (17 км на північний захід від Слов'янська), а на Донецькому ворог зосередився на спробах оточення українських військ у районах Сєверодонецька та Лисичанська.

"На Сєверодонецькому напрямку українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити с. Метелкіне та Білогорівку. Ворог зазнав втрат і відійшов. На ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. При цьому теж зазнає втрат" , - каже спікер МО.

За його словами, наразі активні бої продовжуються.

"На Бахмутському напрямку наші воїни запобігають спробам противника відтіснити українські війська з позицій і створити умови для подальшого наступу. За підтримки штурмової та армійської авіації агресор веде вогонь по всій лінії зіткнення і намагається закріпитися в с. Камишеваха", - розповів Мотузяник.

Крім того, повідомляється, що на Авдіївському напрямку Збройні Сили України відбили атаку росіян у напрямку Красногорівки та відтіснили їх на попередні позиції.

"На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдає вогневої поразки переднього краю оборони та тилових районів, у тому числі із застосуванням армійської та штурмової авіації. Метою таких дій є зниження бойового потенціалу наших військ", – стверджують у МО.

Південнобузький напрямок. Агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, при цьому суттєво активізував вогневу поразку на всій лінії переднього краю. Зокрема, із застосуванням РСЗВ "Смерч" здійснював ракетні удари у бік Миколаєва та в районі Очакова.

Волинське та Поліське напрямки. Певні підрозділи з Білорусі (до семи батальйонів), як і раніше, продовжують посилювати ділянку кордону в Брестській та Гомельській областях.

"На Сіверському напрямку без активних дій, але противник продовжує утримувати свої підрозділи на ділянці російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях. Таким чином російські окупанти намагаються запобігти перекиданню наших військ до інших районів ведення бойових дій. Крім того, ворог проводить там розвідувально- вогневі заходи щодо виявлення та знищення коштів ППО Сил оборони України. Для вогневої поразки об'єктів у районах Краснопілля (Сумська область) та Михальчина Слобода (Чернігівська область) противник задіяв підрозділи мінометної та ствольної артилерії, а також літаки штурмової та винищувальної авіації", - розповів Мотузяник.

Чорноморська та Азовська операційні зони. Російські військові кораблі продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря є два носії КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 16 ракет).