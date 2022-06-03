Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Міжнародні компанії, які працювали до вторгнення Росії в Україну, мають відновити роботу в безпечних регіонах, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально допомагати вам. Припинення роботи в Україні - це санкції проти нашої економіки" , - зазначив він.

За його словами, повернення іноземних компаній стане проявом справжньої солідарності з українським народом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес, якому загрожує рейдерство на території Росії, робити релокацію в Україну.

Крім того, із закликом йти з російського ринку до міжнародних компаній звертався і президент України Володимир Зеленський.