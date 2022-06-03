Тарифи заморозять: Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ

Кабінет міністрів зафіксував ціни на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Ціна буде зафіксована на рівні 7400 гривень за тисячу кубометрів. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи для людей" , - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. Близько 85% споживачів на звільнених територіях знову отримують електрику.

Шмигаль також підкреслив, що в регіони, де є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, будуть особисто виїжджати міністри. Він доручив протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.