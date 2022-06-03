З Польщі масово повертаються українці: автобуси переповнені

З Польщі на батьківщину виїжджає велика кількість українців, які через повномасштабне російське вторгнення були змушені покинути свої домівки, і знайшли в цій країні притулок. Фіксуються геть заповнені автобуси, що їдуть в Україну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами Люблінського перевізника Анджея Войтовича, автобуси в Україну відправляються заповнені пасажирами на 80-100%. Він уточнює, що в основному їдуть жінки з дітьми і літні люди, які залишили рідну країну після 24 лютого.

"З іншого боку, автобуси з України приїжджають до Любліна із заповненістю 25-50%" , - зазначає президент Lubelskie Dworce SA.

Він додає, що в'їжджають до Польщі зараз більше - не біженці, а переважно для роботи.

"Можна сказати, що приїзд українських біженців в основному закінчився", наголосив Войтович.

Координатор пункту допомоги на автовокзалі в Любліні Мирослав Копіньскі також підтвердив, що нині в Україну приїжджає більше мандрівників, ніж до Польщі.

"Буває, що люди не можуть сісти в автобус, тому що він і так переповнений" , - розповідає він.

За його даними, ще є поодинокі випадки прибуття військових біженців до Польщі - щодня близько 10 людей.

У матеріалі зазначається, що серед бажаючих повернутися в Україну на вокзалах ажіотаж настільки великий, що деякі люди не можуть потрапити всередину і чекають наступного автобуса.

Багато українських біженців у Польщі стали повертатися на батьківщину (фото: wyborcza.pl)

"Ми бігли від страху на початку війни. Ми жили три місяці в центрі під Радомом. Ми повертаємося, тому що зараз трохи безпечніше. Хочемо додому, там нас чекає чоловік. Він працює водієм. Нас добре прийняли в Польщі, але ми хочемо знову жити нормально. Сподіваюся повернутися до роботи в дитячому садку" , - розповіла журналістам українка Наталія, яка з двома маленькими синами на вокзалі в Любліні чекала автобус у бік Львова.

За даними прикордонників, всього з 24 лютого кордон з Польщею перетнуло 3,8 мільйона громадян України.