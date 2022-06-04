Канцлер Австрії радить не поспішати довіряти обіцянкам Путіна щодо портів

Заходу потрібно перевірити щирість Володимира Путіна, який заявив, що він відпустить зерно, що залишається в портах України, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Австрійський лідер, виступаючи на конференції в Братиславі, сказав, що світ не встиг розібратися з кризою, попередивши, що загроза голоду в усьому світі "справді небезпечна" і, ймовірно, уряди будуть дестабілізовані.

Нехаммер - один із невеликої групи європейських політиків, які залишаються на зв’язку з Путіним. При цьому він сказав, що отримав усні гарантії від Путіна, що дозволить виходити з Одеси конвоям з зерном. Але при умові якщо порт буде розмінуваний Україною, російські кораблі не атакуватимуть Одесу.