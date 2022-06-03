Єрмак про 100 днів війни: попереду ще будуть визначальні битви

За 8 років війни на Сході Україна отримала щеплення. Набувала досвід, позбувалась ілюзій та готувалась до будь-якого розвитку подій, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян. І це продовжиться, поки ми не повернемо все, що належить Україні" , - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що починається нова фаза війни. Ворог намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному й економічному фронтах.

"Росія сподівається на затяжну війну, і думає перемогти нас шляхом власних ресурсів та кількості людей. Але тут буде так само як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде" , - додав керівник ОП.

За його словами, попереду ще будуть визначальні битви. Тому нам потрібна єдність, маємо працювати на перемогу. Вона ближча з кожним днем.