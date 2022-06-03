Швейцарія відхилила запит Данії на поставку бронетранспортерів до України

Швейцарський уряд відхилив запит Данії на відправку до України більше двох десятків бронетранспортерів, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що сьогодні виконавча Федеральна рада Швейцарії підтвердила рішення відхилити запит Данії на передачу Україні 22 колісних бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

Також повідомляється, що Данія зберігає ці БТР на складах в Німеччині. Швейцарський "закон про нейтралітет" забороняє передачу збройних ройових систем, боєприпасів та інших військових матеріалів країнам, які беруть участь у міжнародних конфліктах.