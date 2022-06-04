Трюдо: Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Парламент Канади одноголосно підтримав надання Швеції та Фінляндії повноправного членства в НАТО, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Члени Палати громад одноголосно проголосували за їх приєднання до Альянсу" , - заявив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, 31 травня Канада ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора Росії. Він торкнувся 22 фізичних і чотири юридичних особи. У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки і високопоставлених топменеджерів російського фінансового сектора.