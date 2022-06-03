Глава ПАРЄ закликав Росію негайно припинити війну

Президент ПАРЄ Тіні Кокс в черговий раз закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати" , - зазначив глава ПАРЄ.

Він також підкреслив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.