На Шрі-Ланці заарештований пасажирський літак "Аерофлоту"

Комерційний суд Коломбо заарештував пасажирський літак Airbus A330, що належить авіакомпанії "Аерофлот". Згідно з рішенням суду, повітряному судну заборонили вилітати зі Шрі-Ланки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Російський літак затриманий після розгляду скарги, поданої компанією Celestial Aviation Trading Limited, яка надавала літак в лізинг "Аерофлоту". Арешт на літак діє до 16 червня. У зв'язку з арештом "Аерофлот" не зміг виконати зворотний рейс з Коломбо в Москву на літаку Airbus A330.

Нагадаємо, на початку квітня США заборонили експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній - "Аерофлоту", Azur Air і Utair.

Зазначимо, раніше Єврокомісія заборонила 21 російській авіакомпанії, включаючи "Аерофлот", польоти в країни ЄС.