Франція посилить підтримку України – глава МЗС

Україна продовжить отримувати від Франції військову допомогу, і незабаром її передача активізується. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Франція солідарна з випробуваннями, що випали на долю українського народу. Вона проявляє цю солідарність не тільки з 24 лютого, а з 2014 року. Звірства, вчинені російськими солдатами в Україні, зокрема, в Бучі та інших містах, не можуть залишитися безкарними" , - заявила глава МЗС.

Вона також зазначила, що Франція надає Україні гуманітарну, економічну, фінансову, дипломатичну і військову допомогу, і яку незабаром вона активізується. За словами колони, раніше Франція вже анонсувала надання допомоги Україні в розмірі двох мільярдів доларів.