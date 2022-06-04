Канада: на саміті Америк обговорять нові санкції проти РФ

Військова допомога Україні та підтримка українських переселенців, а також шляхи притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні злочини стануть головними темами саміту Америк, який відбудеться наступного тижня в США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.

"Учасники саміту обговорять російське вторгнення в Україну і важливість тісної співпраці з партнерами на обох американських материках для допомоги вимушено переміщеним українцям" , - зазначили в офісі Трюдо.

Саміт Америк збере глав країн Північної, Центральної та Південної Америк, а також Карибських країн. У 2022 році саміт Америк пройде вже дев'ятий раз.