"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 4 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Евакуаційний поїзд на 4 червня

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, через підвищений попит на повернення в Україну "Укрзалізниця" з 12 червня запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.