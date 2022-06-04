Деякі регіони накриють грозові дощі: прогноз погоди
Сьогодні, 4 червня, у західних областях України очікуються грозові дощі. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодання, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на заході та місцями на півночі України. Дощі з грозами принесуть з собою невеликий вітер з поривами до 7-12 м/с.
На решті території буде сухо. Можлива мінлива хмарність. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +9 +13, вдень +23 +26 градусів;
- на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +23 +26;
- у східних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +26 +30;
- у центральних областях вночі +12 +15, вдень +24 +27 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області буде сухо, а місцями хмарно. Вітер східний зі швидкістю до 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +26 градусів, а вночі +8 +13.