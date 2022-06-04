ОВА: в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк під час тривоги

У п'ятницю, 3 червня, ввечері в Одесі "жартівники" влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Патрульні поліцейські міста затримали порушників порядку. Наразі з'ясовуються всі подробиці інциденту та його кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану.