Прем'єр-міністр Японії може вперше відвідати саміт НАТО

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Він відбудеться в Мадриді в кінці червня, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Таким чином, Кісіда може стати першим японським прем'єром, який відвідає зустріч НАТО.

При цьому на саміті він має намір не тільки обговорити війну в Україні, але і дії Китаю і КНДР, а також розповісти про плани Японії докорінно посилити свою обороноздатність, зазначає NHK.

Чергова зустріч НАТО на рівні глав держав і урядів відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Її учасники приймуть нову стратегічну концепцію, розглянуть питання зміцнення альянсу і наслідки глобальної зміни клімату для сфери безпеки.