ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області
Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини", - йдеться в повідомленні.
За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.
Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.