ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області

Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини" , - йдеться в повідомленні.

За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.

Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.