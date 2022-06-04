У Польщі на двох українок напали з ножем, одна загинула

У Польщі двоє чоловіків напали з ножем на двох громадянок України. Одна з них загинула, повідомляє Новое время.

У п’ятницю, 3 червня, поліцейські отримали повідомлення про те, що в Нацпольську Мазовецького воєводства чоловік напав з ножем на двох жінок.

Як встановили правоохоронці, в будинок прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов з автомобіля і напав на жінок, поранивши їх ножем. Потім нападники зникли з місця злочину, а сусіди почули крик та повідомили екстреним службам.

"Одну з постраждалих доставили в лікарню, інша, віком 29 років, померла, незважаючи на проведені реанімаційні заходи" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на момент нападу у квартирі разом з жінками було двоє дітей віком 2,5 року і п’ять місяців. Їх також привезли в лікарню на обстеження.

Автомобіль, на якому зникли злочинці згодом потрапив в аварію і з'їхав у кювет. Чоловіки покинули машину і продовжили втечу пішки. Одного з них затримали поліцейські — він був у стані алкогольного сп’яніння. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.