Зросла кількість поранених дітей внаслідок війни з РФ
Від початку повномасштабної військової агресії Росії постраждали 726 українських дітей, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора
"Більше ніж 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених – 465", – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
Зокрема 2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.