ЄС скасував мита на українські товари: рішення набуло чинності

Рішення Європейського союзу щодо скасування мит на українські товари терміном на рік набуло чинності з 4 червня, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

У відомстві зазначили, що це рішення доповнило можливості, які українські експортери мають відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Тепер тарифи, які прописані в Угоді, будуть тимчасово призупинені. Йдеться про мита для промислової продукції, призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів та усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції.

Крім того, на рік призупиняються всі антидемпінгові мита на імпорт товарів походженням з України та застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

Лібералізація торгових відносин також передбачає, що Україна буде дотримуватися європейських правил щодо походження товарів та відповідних процедур в рамках Угоди про асоціацію, утримуватиметься від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС, та забезпечуватиме повагу до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, верховенства права, боротьби з корупцією.

"Ці нові правила діятимуть рік і допоможуть українським виробникам та експортерам витримати навантаження війни та зміцнити свої позиції на європейському ринку" , – додали у Мінекономіки.

Наразі ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на якого торік припадало 39% від загального обсягу торгівлі України. Обсяг товарообігу зріс на 35% та становив 62,5 млрд доларів.

Найбільше Україна експортує до ЄС чорні метали, руди, електромашини, олію та зерно.