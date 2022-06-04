The Hindu: Україна запропонувала Індії стати одним із гарантів безпеки

Україна запропонувала Індії стати одним із гарантів післявоєнної безпеки країни разом із деякими іншими країнами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Hindu.

"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у повоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше на гуманітарну допомогу, медикаменти, а також на деяку технічну та фінансову допомогу", - сказало дипломатичне джерело виданню.

За його словами, на сьогодні загальний обсяг допомоги з Індії становить близько 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штаб-квартира яких знаходиться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

"Це окрема допомога на суму близько 7-8 млн доларів", - заявило джерело.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом для України.