ООН: майже 14 мільйонів українців залишили будинки через війну

Майже 14 мільйонів українців змушені були тікати зі своїх будинків через російське вторгнення в Україну, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві кризового координатора Організації Об'єднаних Націй в Україні Аміна Авада.

«Сім'ї та громади були зруйновані та знищені. За трохи більше трьох місяців близько 14 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки, більшість із них жінки та діти – масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія», - йдеться у заяві.

В ООН зазначили, що через війну понад три мільйони українських дітей були змушені перервати освітній процес.

Також там наголосили, що щонайменше 15,7 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги, а ще сотні тисяч мешканців України не мають доступу до води та електроенергії.

Водночас, в організації побоюються, що з настанням зими життя мільйонів українців може опинитися під ще більшою загрозою.

В ООН наголосили, що за сто днів війни надали невідкладну гуманітарну допомогу близько восьми мільйонам людей по всій Україні, у тому числі у містах, що знаходяться в облозі на сході України.

«Наші постійні зусилля щодо реагування на руйнівний вплив війни продовжуватимуться активно та швидко», - резюмували в організації.

Як повідомлялося, за останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), з України за кордон через війну війни виїхали вже майже сім мільйонів людей.