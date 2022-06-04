Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 31 000 російських військових

Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 31 000 російських військових
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російської армії в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків – 1376 (+9),
  • бойових броньованих машин – 3379 (+13),
  • артилерійських систем – 680 (+5),
  • РСЗВ - 207,
  • засобів ППО – 95,
  • літаків – 210,
  • гелікоптерів – 175,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),
  • крилатих ракет – 122 (+1),
  • кораблів / катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8),
  • спеціальної техніки – 52 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, відзначили в Генштабі.

Дані уточнюються.

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