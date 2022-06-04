Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 31 000 російських військових

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російської армії в Україні з початку вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1376 (+9),

бойових броньованих машин – 3379 (+13),

артилерійських систем – 680 (+5),

РСЗВ - 207,

засобів ППО – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),

крилатих ракет – 122 (+1),

кораблів / катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8),

спеціальної техніки – 52 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, відзначили в Генштабі.

Дані уточнюються.