Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 31 000 російських військових
В Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російської армії в Україні з початку вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,
- танків – 1376 (+9),
- бойових броньованих машин – 3379 (+13),
- артилерійських систем – 680 (+5),
- РСЗВ - 207,
- засобів ППО – 95,
- літаків – 210,
- гелікоптерів – 175,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),
- крилатих ракет – 122 (+1),
- кораблів / катерів – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8),
- спеціальної техніки – 52 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, відзначили в Генштабі.
Дані уточнюються.